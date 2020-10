Allerta Meteo Estofex, allarme di livello 2 per il Nord Italia: nubifragi e alluvioni lampo il pericolo dominante, rischio tornado e grandine di grandi dimensioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allerta Meteo – La violenta ondata di maltempo che sta interessando il Nord Italia ha già provocato danni e disagi in Liguria, con nubifragi, frane e allagamenti. Nel pomeriggio, i fenomeni si intensificheranno ancora di più e i temporali scaricheranno quantitativi di pioggia davvero ingenti, con un alto rischio alluvioni in particolare al Nord-Ovest. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 e 2 per Italia Nordoccidentale e occidentale, Mar Ligure, Corsica e Francia meridionale per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)– La violenta ondata di maltempo che sta interessando ilha già provocato danni e disagi in Liguria, con, frane e allagamenti. Nel pomeriggio, i fenomeni si intensificheranno ancora di più e i temporali scaricheranno quantitativi di pioggia davvero ingenti, con un altoin particolare al-Ovest.(European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’di1 e 2 peroccidentale e occidentale, Mar Ligure, Corsica e Francia meridionale per, forti raffiche di vento e in misura minore,e ...

