Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali e raffiche anche oltre 88 km/h (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Per la giornata di sabato 3 ottobre si prevedono, sul settore occidentale e sulle aree appenniniche, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco di moderata/forte intensità, durante il mattino, in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali.Nella mattina e nelle ore serali i venti associati ai fenomeni descritti continueranno ad essere, sulle aree del crinale appenninico centro-orientale, di intensità pari o superiore a 88 km/h; sul crinale occidentale e sulle aree collinari centro-orientali tra 74 e 88 km/h, mentre sul resto del territorio la ventilazione sarà tra 62 e 74 km/h": la protezione civile regionale dell'Emilia-Romagna ha diramato un'Allerta Meteo per "vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori".

