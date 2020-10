Allerta Meteo, domani scuole chiuse per maltempo sabato 3 ottobre: l’ELENCO AGGIORNATO LIVE (Di venerdì 2 ottobre 2020) Continuerà anche domani il forte maltempo al Nord Italia, con piogge torrenziali e forti venti. La Protezione Civile ha diramato l’Allerta rossa su Liguria, Lombardia e Veneto. In considerazione delle previsioni Meteo alcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, sabato 3 ottobre 2020: Belluno Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Allerta Meteo, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Continuerà ancheil forteal Nord Italia, con piogge torrenziali e forti venti. La Protezione Civile ha diramato l’rossa su Liguria, Lombardia e Veneto. In considerazione delle previsionialcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici pernella giornata di2020: Belluno Per monitorare ilin atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo, ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - bibierre : RT @PPeracchini: Ecco la situazione del ponte di Albiano Magra crollato lo scorso 8 aprile alla prima allerta meteo della stagione. Cosa as… - Miti_Vigliero : RT @PPeracchini: Ecco la situazione del ponte di Albiano Magra crollato lo scorso 8 aprile alla prima allerta meteo della stagione. Cosa as… -