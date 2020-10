Allerta meteo arancione a Novara: attivata la Protezione Civile, Forze dell’Ordine e volontariato operativo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dalla mattinata di oggi sono in corso forti precipitazioni, soprattutto nella zona del Lago Maggiore e del Mottarone, con punte importanti, seppur di minore intensità, anche sulla città di Novara. “ La Prefettura ci ha comunicato lo stato di Allerta ‘arancione’ su tutto il Novarese – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – Per questo motivo, abbiamo deciso di aprire il Coc per far fronte ad eventuali emergenze specialmente nelle zone a ridosso dell’Agogna e del Terdoppio. Protezione Civile del Gruppo Scorpion ed altre Forze del volontariato novarese, Polizia Locale e Vigili del Fuoco saranno a disposizione. L’invito ai cittadini, naturalmente, è quello di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dalla mattinata di oggi sono in corso forti precipitazioni, soprattutto nella zona del Lago Maggiore e del Mottarone, con punte importanti, seppur di minore intensità, anche sulla città di. “ La Prefettura ci ha comunicato lo stato di’ su tutto il Novarese – spiega il Sindaco diAlessandro Canelli – Per questo motivo, abbiamo deciso di aprire il Coc per far fronte ad eventuali emergenze specialmente nelle zone a ridosso dell’Agogna e del Terdoppio.del Gruppo Scorpion ed altredelnovarese, Polizia Locale e Vigili del Fuoco saranno a disposizione. L’invito ai cittadini, naturalmente, è quello di ...

