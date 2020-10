Allerta Coronavirus: nel Lazio torna l’obbligo di mascherina all’aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) I casi di contagio continuano ad aumentare: l’Allerta Coronavirus non si ferma. Nel Lazio obbligatoria da domani la mascherina anche all’aperto. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una conferenza stampa tenutasi all’ospedale Spallanzani. Da domani, nel Lazio, tornerà ad essere obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. Tutti i dettagli. Allerta … L'articolo Allerta Coronavirus: nel Lazio torna l’obbligo di mascherina all’aperto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 ottobre 2020) I casi di contagio continuano ad aumentare: l’non si ferma. Nelobbligatoria da domani laanche all’aperto. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, in una conferenza stampa tenutasi all’ospedale Spallanzani. Da domani, nel, tornerà ad essere obbligatorio indossare laanche all’aperto. Tutti i dettagli.… L'articolo: nell’obbligo diall’aperto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

