Albano stupisce ancora | il ritorno in tv lascia tutti senza parole

(Di venerdì 2 ottobre 2020)torna alla carica con più grinta che mai. È arrivato l’annuncio del suoin tv: il cantante di Cellino San Marco non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi. Sotto la luce dei riflettori è piombato The Voice Senior. Il talent show ha catturato tutta l’attenzione del pubblico, curioso di scoprire la nuova trasmissione …

bebapiz : RT @LondonOneRadio: UnaGiacchierete con Rovazzi e la grande sorpresa di Albano! Che stupisce Rovazzi ?? - LondonOneRadio : UnaGiacchierete con Rovazzi e la grande sorpresa di Albano! Che stupisce Rovazzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Albano stupisce

ViaggiNews.com

Se n'è parlato in un cliccatissimo Ted Talk. Le risposte per genitori che sperano di ridurre il carico d'ansia che pesa (anche) sui piccoli di casa ...La W11 segue le orme della W10 sotto il profilo dei punti di forza: alto carico aerodinamico, velocità in curva inarrivabili per chiunque, a scapito di una velocità in rettilineo sul livello della con ...