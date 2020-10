Al Teatro Sannazaro di Napoli arriva l’Asterione della compagnia Nzierto (Di venerdì 2 ottobre 2020) NAPOLI – Un gruppo di giovani artisti napoletani e la rivisitazione di un mito che ancora oggi suscita fascino e interesse. È questo il connubio da cui nasce lo spettacolo Asterione, che la compagnia Nzierto porta in scena il 12 ottobre alle 21 al Teatro Sannazaro di Napoli nell’ambito dell’iniziativa Teatro solidale. Sulla scena, reduci dal debutto al Napoli Teatro Festival Italia 2020, ci saranno Vincenzo Esposito, Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca e Manuel Severino. Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) NAPOLI – Un gruppo di giovani artisti napoletani e la rivisitazione di un mito che ancora oggi suscita fascino e interesse. È questo il connubio da cui nasce lo spettacolo Asterione, che la compagnia Nzierto porta in scena il 12 ottobre alle 21 al Teatro Sannazaro di Napoli nell’ambito dell’iniziativa Teatro solidale. Sulla scena, reduci dal debutto al Napoli Teatro Festival Italia 2020, ci saranno Vincenzo Esposito, Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca e Manuel Severino.

