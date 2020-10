Airola | Abbate spiega ragioni delle dimissioni | “Così ha scelto il popolo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Di stamane la notiziada Assessore, nel comune di, da parte di Giulia, candidata alle scorse elezioni regionali con la lista “Fare”. E le elezioni regionali hanno avuto il loro peso nella scelta dell‘. In effetti, le motivazioni che hanno portato Giuliaalle, sono chiaramente elencate in un manifesto fatto affiggere in mattinata ad. “Ovunque la presenza di un candidato locale (il riferimento è alle elezioni regionali, n.d.r.) è stata accolta con sentimenti di vicinanza e salutata con generoso tributo elettorale. Ovunque ma non”. Questo l’incipit del ...