Adua Del Vesco: “Massimiliano Morra gay? Mai detto”. Lui sbotta (Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco si difende al Grande Fratello Vip 2020 e smentisce tutto: “Non ho mai detto che Massimiliano Morra sia gay”. Serata difficile per Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020. Davanti agli altri concorrenti, Alfonso Signorini mostra all’attrice il video incriminato e che sta facendo il giro del web in cui Adua … L'articolo Adua Del Vesco: “Massimiliano Morra gay? Mai detto”. Lui sbotta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 ottobre 2020)Delsi difende al Grande Fratello Vip 2020 e smentisce tutto: “Non ho mai detto che Massimilianosia”. Serata difficile perDelal Grande Fratello Vip 2020. Davanti agli altri concorrenti, Alfonso Signorini mostra all’attrice il video incriminato e che sta facendo il giro del web in cui… L'articoloDel: “Massimiliano? Mai detto”. Luiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Se fossi un autore del #GFVIP avrei piazzato subito a inizio puntata la prova con il cibo che cade dall'alto, con A… - ShilasWords : 'A malincuore Tommi perché gli voglio bene, l'unica cosa che posso dire è per l'ipocondria' ADUA DEL VESCO DEVI FI… - Tv13Mary : Mia idea: all'Ares avevano messo in giro la voce di Massi Gay e Adua si era convinta della cosa, si era convinta de… - GRJudge_ : RT @Viperissima_: Adua colpita e affondata da Zorzi. Sto godendo come un riccio, il cielo è azzurro sopra la casa del #GFvip. - camilla02146 : RT @jjessiic4: TOMMASO ZORZI ENDED ADUA DEL VESCO 03.10.2020 #GFVIP -