Adua Del Vesco | chi è | età | altezza | fidanzato | Instagram e vita privata dell’attrice

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata, in onda questa sera, venerdì 2 ottobre su Canale 5. In quest’articolo qualche informazione e curiosità suDel. Conosciamola meglio…Del: chi è, età, carrieraDelè un’attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. La bella attrice Delè alta 173 cm e pesa circa 57 kg. Non tutti sanno che il nome diDelè solo uno pseudonimo, il suo vero nome è Rosalinda Cannavò ma per la sua carriera di attrice ha scelto il nome che tutti conoscono. Nel corso di un’intervista nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin racconta ...