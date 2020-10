Adesso il governo tassa anche le mancette ai figli: la legge per la lotta al contante è follia (Di venerdì 2 ottobre 2020) La lotta del governo ai contanti si fa sempre più dura. Perché è anche dal contante che passa la libertà dei cittadini. Basti pensare che tra le novità ce ne sta una che è particolarmente fastidiosa e pericolosa: sotto la lente del fisco passeranno anche i semplici scambi di denaro all’interno dello stesso nucleo familiare. Attenzione, ad esempio, ai soldi donati ai figli! Come spiega Di Lollo su Il Giornale, “tutto parte da una legge che riduce il tetto all’uso del contante. Si tratta della legge di Bilancio 2020. Con questa norma il governo ha disposto che, a partire dal primo luglio 2020, l’utilizzo del contante (oltre il quale si ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladelai contanti si fa sempre più dura. Perché èdalche passa la libertà dei cittadini. Basti pensare che tra le novità ce ne sta una che è particolarmente fastidiosa e pericolosa: sotto la lente del fisco passerannoi semplici scambi di denaro all’interno dello stesso nucleo familiare. Attenzione, ad esempio, ai soldi donati ai! Come spiega Di Lollo su Il Giornale, “tutto parte da unache riduce il tetto all’uso del. Si tratta delladi Bilancio 2020. Con questa norma ilha disposto che, a partire dal primo luglio 2020, l’utilizzo del(oltre il quale si ...

