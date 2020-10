Accusato di istigare all’omofobia perché usa la parola “frocio” ma è lui stesso omosessuale

Leggi su leggilo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Un assessore calabrese non nasconde la sua avversità contro il politicamente corretto che – a suo dire – non permette di chiamare le cose con i loro nomi. Nel corso della tre giorni di dibattiti organizzati dalla Lega a Catania – in vista dl processo a Matteo Salvini sul caso Gregoretti che si terrà sabato … L'articolodiall’omofobia perché usa la“frocio” ma è luiproviene da leggilo.org.