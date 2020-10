Aborto farmacologico negli ospedali e sportelli Pro Vita: lo schiaffo del Piemonte al ministro Speranza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Torino, 2 ott – Doccia fredda per gli alfieri dell’«Aborto fai da te» in Piemonte. «Alla luce dei nodi critici emersi dagli approfondimenti» la giunta regionale a guida centrodestra, di concerto con la Federazione Federvi.PA. e il dottor Silvio Viale, responsabile del Servizio Unificato Interruzioni volontarie gravidanze dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, ha emesso una circolare di chiarimento e indirizzo destinata ad Aso e Asl in cui viene vietato l’Aborto farmacologico «direttamente nei consultori Piemontesi, riservando l’attuazione dell’interruzione di gravidanza – anche farmacologica – alle strutture tassativamente elencate nell’art. 8 della legge 194» ovvero nelle strutture ospedaliere. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Torino, 2 ott – Doccia fredda per gli alfieri dell’«fai da te» in. «Alla luce dei nodi critici emersi dagli approfondimenti» la giunta regionale a guida centrodestra, di concerto con la Federazione Federvi.PA. e il dottor Silvio Viale, responsabile del Servizio Unificato Interruzioni volontarie gravidanze dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, ha emesso una circolare di chiarimento e indirizzo destinata ad Aso e Asl in cui viene vietato l’«direttamente nei consultorisi, riservando l’attuazione dell’interruzione di gravidanza – anche farmacologica – alle strutture tassativamente elencate nell’art. 8 della legge 194» ovvero nelle struttureere. ...

Per quanto riguarda l'aborto farmacologico, le modalità di ricovero sono valutate dal medico e dalla direzione sanitaria. Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore alla ...

Dopo l’Umbria anche il Piemonte vieta la pillola abortiva in consultorio. E va contro le Linee guida del ministro Speranza. In principio era stata l’Umbria, guidata dalla leghista Donatella Tesei. Ora ...

