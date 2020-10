Tg3web : Pioggia, vento, paesi isolati. L’ondata di maltempo arriva e colpisce soprattutto il nord, ma nel weekend si sposte… - Corriere : Venezia, maxi-marea prevista per sabato. «Pronti ad alzare il Mose» - StraNotizie : A Venezia è prevista acqua alta: domani si alza il Mose - cronaca_news : A Venezia è prevista acqua alta: domani si alza il Mose - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Pioggia, vento, paesi isolati. L’ondata di maltempo arriva e colpisce soprattutto il nord, ma nel weekend si sposterà al centro… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia prevista

Le procedure propedeutiche alle operazioni di sollevamento delle barriere sono già in corso, dopo che il Centro maree del Comune di Venezia ha confermato la previsione di un picco di acqua alta di 135 ..."Sulla base dei fenomeni previsti e in atto - ha dichiarato in ... Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla in Toscana, Umbria ...