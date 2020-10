Ztl, 2,50 euro per entrare in centro città. Lo Russo: “Proposta inadeguata al momento storico” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mentre la Ztl resta sospesa fino al 31 ottobre i progetti di rivoluzionare l’ingresso al centro cittadino da parte di Appendino non si fermano. Scartato “Torino centro aperto”, l’idea del ticket di ingresso ritorna prepotentemente. Questa volta l’ipotesi al vaglio della giunta è di un pedaggio di 2,50 euro per chi passa in centro, e nello scorso consiglio comunale è già stata approvata una delibera che stanzia 1,5 milioni di euro per installare nuove telecamere. “Non ci sembra questo il momento storico per attuare il pedaggio per entrare in centro” commenta il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo. “La pandemia Covid-19 ha cambiato ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mentre la Ztl resta sospesa fino al 31 ottobre i progetti di rivoluzionare l’ingresso alcittadino da parte di Appendino non si fermano. Scartato “Torinoaperto”, l’idea del ticket di ingresso ritorna prepotentemente. Questa volta l’ipotesi al vaglio della giunta è di un pedaggio di 2,50per chi passa in, e nello scorso consiglio comunale è già stata approvata una delibera che stanzia 1,5 milioni diper installare nuove telecamere. “Non ci sembra questo ilstorico per attuare il pedaggio perin” commenta il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo. “La pandemia Covid-19 ha cambiato ...

