"Zitti, africani di m***". Orrore a Marsala, raid punitivi della gang di balordi: botte e violenze agghiaccianti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un Orrore a Marsala: immigrati massacrati per puro odio. Il raid è quello di un gruppo di persone che secondo quanto riferito dagli inquirenti agiva nel centro storico della città durante i weekend come un vero e proprio commando a caccia di vittime da aggredire per ragioni razziali, spiega il Corriere della Sera. Tre le persone arrestate: Salvatore Crimi, 18 anni, Antony Licari di 24 e Natale Salvatore Licari, 34 anni. Tutti e tre appartenevano ai gruppi ultrà del Marsala Calcio ed erano già sottoposti a Daspo. Tra le accuse, a vario titolo, quelle di violenza privata, minaccia, lesioni personali. Reati aggravati, secondo gli investigatori, dall'uso di corpi contundenti. I tre, si legge nell'ordinanza di arresto della procura, agivano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un: immigrati massacrati per puro odio. Ilè quello di un gruppo di persone che secondo quanto riferito dagli inquirenti agiva nel centro storicocittà durante i weekend come un vero e proprio commando a caccia di vittime da aggredire per ragioni razziali, spiega il CorriereSera. Tre le persone arrestate: Salvatore Crimi, 18 anni, Antony Licari di 24 e Natale Salvatore Licari, 34 anni. Tutti e tre appartenevano ai gruppi ultrà delCalcio ed erano già sottoposti a Daspo. Tra le accuse, a vario titolo, quelle di violenza privata, minaccia, lesioni personali. Reati aggravati, secondo gli investigatori, dall'uso di corpi contundenti. I tre, si legge nell'ordinanza di arrestoprocura, agivano ...

Stando agli inquirenti il branco era "accecato da una rabbia bestiale, immotivata, resa ancor più deplorevole dalle frasi che inneggiano all’odio razziale", come "siete africani di m***a? Non dovete ...

"Qui ci sporchi, tornatene in Africa". Offese razziste in coda al negozio

Cinquantenne somala presa di mira da due donne in una macelleria del centro di Campi Bisenzio "Ho solo indicato loro la macchinetta dei numerini e mi hanno aggredito ’Sporca n... non ci insegni nulla" ...

