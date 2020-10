Xiaomi Mi Watch arriva in Italia: caratteristiche e prezzi del nuovo smartwatch (Di giovedì 1 ottobre 2020) Xiaomi ha annunciato ieri l’arrivo in Italia del suo smartWatch Mi Watch, il primo del brand cinese a raggiungere l’Europa. Le caratteristiche tecniche non sono un mistero essendo già stato annunciato per il mercato cinese, seppur con una denominazione diversa. Mi Watch offre dunque un display AMOLED di forma circolare da 1,39 pollici e 454 x 454 pixel di risoluzione, con luminosità massima di 450 nit e possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti colorati e personalizzarli ulteriormente con le proprie foto. Una delle caratteristiche peculiari è la leggerezza, solo 32 grammi. Lo smartWatch è dotato, inoltre, di due pulsanti fisici sul fianco della cassa, che forniscono immediatamente accesso a oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha annunciato ieri l’arrivo indel suo smartMi, il primo del brand cinese a raggiungere l’Europa. Letecniche non sono un mistero essendo già stato annunciato per il mercato cinese, seppur con una denominazione diversa. Mioffre dunque un display AMOLED di forma circolare da 1,39 pollici e 454 x 454 pixel di risoluzione, con luminosità massima di 450 nit e possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti colorati e personalizzarli ulteriormente con le proprie foto. Una dellepeculiari è la leggerezza, solo 32 grammi. Lo smartè dotato, inoltre, di due pulsanti fisici sul fianco della cassa, che forniscono immediatamente accesso a oltre ...

