X Factor 2020 | Audizioni | terza puntata stasera alle 21 15 su Sky

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Siamo arrivati all’ultimo atto dedicatodi X. Questa sera, giovedì21:15 su Sky e in streaming su NOW TV, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e Alessandro Cattelan saranno impegnati con gli ultimi concorrenti da selezionare per la nuova edizione del talent show. Un’ultima e decisiva opportunità, per i giovani artisti che arrivano davanti alla giuria, per dimostrare il proprio talento e conquistare il passaggio al Bootcamp dello show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky e NOW TV. Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika è anche l’ultima occasione per lavorare insieme, in un unico team: la prossima settimana, infatti, ognuno di loro conoscerà la categoria che gli è stata affidata per questa edizione ...