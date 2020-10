Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,13%, Nasdaq +1,42% (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiusura in positivo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,13% attestandosi a quota 27.818,02 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,42% a 11.326,51 punti. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiusura inper la Borsa di New York. Al'indice Dowsale dello 0,13% attestandosi a quota 27.818,02 punti, mentre ilavanza dell'1,42% a 11.326,51 punti. In ...

MediasetTgcom24 : Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,13%, Nasdaq +1,42% #wallstreet - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,13%, Nasdaq +1,42% #wallstreet - Theimmigrant84 : @AleGuerani @DiMartinoBooth Quando si sono sganciati dall'oro e' cominciato lo schifo. Cioe' la Wall Street si e' cominciata a divertire - Sabylz : RT @MediasetTgcom24: Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,13%, Nasdaq +1,42% #wallstreet - MediasetTgcom24 : Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,13%, Nasdaq +1,42% #wallstreet -

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street Il gruppo degli 007 va a Wall Street: Palantir in Borsa vale già 22 miliardi Il Sole 24 ORE Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,13%, Nasdaq +1,42%

A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,13% attestandosi a quota 27.818,02 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,42% a 11.326,51 punti. In progresso anche l'indice Standard and Poor's 500 che ...

Wall Street azzera guadagno e metà giornata

Wall Street prosegue gli scambi sui livelli della vigilia, dopo aver eroso il guadagno iniziale, per l'assenza di novità concrete sul nuovo ...

A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,13% attestandosi a quota 27.818,02 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,42% a 11.326,51 punti. In progresso anche l'indice Standard and Poor's 500 che ...Wall Street prosegue gli scambi sui livelli della vigilia, dopo aver eroso il guadagno iniziale, per l'assenza di novità concrete sul nuovo ...