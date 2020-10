Volley maschile, Champions League: Trento al secondo turno, battuta anche Novi Sad (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Itas Trentino non fallisce l’appuntamento e accede al secondo turno preliminare della Champions League 2020/2021. Tra le mura amiche della BLM Group Arena Trento ha battuto anche i serbi di Novi Sad per 3-0 (25-19, 25-20, 25-18), conquistando la seconda vittoria in tre giorni nel triangolare che includeva anche i polacchi del London. Adesso Giannelli e compagni dovranno superare un altro triangolare nel secondo round per accedere alla fase a gironi della massima competizione continentale. anche stasera il miglior marcatore è Nimir Abdel-Aziz con 13 punti, seguito da Dick kooy che ne mette a terra 12. La cronaca – Il primo set inizia con grande equilibrio, Novi Sad risponde ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Itas Trentino non fallisce l’appuntamento e accede alpreliminare della2020/2021. Tra le mura amiche della BLM Group Arenaha battutoi serbi diSad per 3-0 (25-19, 25-20, 25-18), conquistando la seconda vittoria in tre giorni nel triangolare che includevai polacchi del London. Adesso Giannelli e compagni dovranno superare un altro triangolare nelround per accedere alla fase a gironi della massima competizione continentale.stasera il miglior marcatore è Nimir Abdel-Aziz con 13 punti, seguito da Dick kooy che ne mette a terra 12. La cronaca – Il primo set inizia con grande equilibrio,Sad risponde ...

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Volley #ChampionsLeague Seconda vittoria in tre giorni per #Trento, che accede al secondo turno - sportface2016 : #Volley #ChampionsLeague Seconda vittoria in tre giorni per #Trento, che accede al secondo turno - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: programma, date, orari e come vedere i match della seconda giornata - SportingTargetG : Risultati dei posticipi della prima giornata di campionato Volley Maschile Verona 0-3 Civitanova (23-25; 20-25; 21… - azzurridigloria : ??VOLLEY MASCHILE?? Torna finalmente il campionato di #SuperLega. Andiamo a scoprire quanto è successo in questa pri… -