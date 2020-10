Volkswagen Golf - Aperti gli ordini per la Variant (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per vederla nelle concessionarie bisognerà aspettare fino alla fine di quest'anno, ma la Volkswagen Golf Variant è già preordinabile. La Casa tedesca ha infatti aperto gli ordini per la sua nuova station wagon anche sul mercato italiano, dove viene proposta con tre motorizzazioni abbinabili a tre differenti allestimenti. Il listino parte dai 29.750 euro per la tre cilindri mild hybrid da 110 CV con cambio automatico e dai 30.900 euro per le versioni diesel, tutte basate sullo stesso 2.0 TDI e proposte in due Varianti di potenza da 115 e 150 CV, anche con cambio automatico DSG. Più spazio per i passeggeri. Cresciuta di 66 mm rispetto al modello uscente, la nuova Golf Variant arriva a toccare i quattro metri e 63 centimetri di lunghezza. A ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per vederla nelle concessionarie bisognerà aspettare fino alla fine di quest'anno, ma laè già preordinabile. La Casa tedesca ha infatti aperto gliper la sua nuova station wagon anche sul mercato italiano, dove viene proposta con tre motorizzazioni abbinabili a tre differenti allestimenti. Il listino parte dai 29.750 euro per la tre cilindri mild hybrid da 110 CV con cambio automatico e dai 30.900 euro per le versioni diesel, tutte basate sullo stesso 2.0 TDI e proposte in duei di potenza da 115 e 150 CV, anche con cambio automatico DSG. Più spazio per i passeggeri. Cresciuta di 66 mm rispetto al modello uscente, la nuovaarriva a toccare i quattro metri e 63 centimetri di lunghezza. A ...

