Vodafone, al via la nuova edizione del bando “Action for 5G” (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Contribuire con idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Con questo obiettivo Vodafone Italia – collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico – lancia il quarto bando annuale “Action for 5G” dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali. A disposizione delle imprese selezionate fino a 2,5 milioni di euro per sviluppare il proprio progetto in ottica 5G. Per aderire c’è tempo fino al 1 febbraio 2021. Dal 2017 a oggi sono dodici i progetti finanziati nei quali, grazie al 5G, si sono introdotte funzionalità avanzate e nuovi modelli di business. Gli ultimi progetti selezionati entrati nella fase di “Sviluppo del Prototipo in 5G” sono Ultiverse della startup Beyond ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Contribuire con idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Con questo obiettivoItalia – collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico – lancia il quartoannuale “Action for 5G” dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali. A disposizione delle imprese selezionate fino a 2,5 milioni di euro per sviluppare il proprio progetto in ottica 5G. Per aderire c’è tempo fino al 1 febbraio 2021. Dal 2017 a oggi sono dodici i progetti finanziati nei quali, grazie al 5G, si sono introdotte funzionalità avanzate e nuovi modelli di business. Gli ultimi progetti selezionati entrati nella fase di “Sviluppo del Prototipo in 5G” sono Ultiverse della startup Beyond ...

VodafoneMediaIT : #5G per l’Italia: al via in nuovo bando di @VodafoneIT “Action for 5G”. 2,5 mln di euro per supportare #startup, pi… - CellularItalia : Vodafone: al via nuova edizione bando 'Action for 5G' - 5GItaly : RT @Key4biz: #5G per l’Italia, al via il nuovo bando di Vodafone: “2,5 milioni per sostenere i progetti di startup, piccole e medie imprese… - ConsumForum : RT @Key4biz: #5G per l’Italia, al via il nuovo bando di Vodafone: “2,5 milioni per sostenere i progetti di startup, piccole e medie imprese… - Key4biz : #5G per l’Italia, al via il nuovo bando di Vodafone: “2,5 milioni per sostenere i progetti di startup, piccole e me… -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone via Vodafone, al via la nuova edizione del bando Action for 5G Il Messaggero Vodafone, al via la nuova edizione del bando "Action for 5G"

La società mette a disposizione di startup e Pmi fino a 2,5 milioni per sviluppare progetti innovativi legati al 5G ...

Vodafone: al via nuova edizione bando 'Action for 5G'

2,5 milioni di euro per progetti innovativi legati al 5G 1 ottobre 2020 – Vodafone Italia lancia il quarto bando “Action ...

La società mette a disposizione di startup e Pmi fino a 2,5 milioni per sviluppare progetti innovativi legati al 5G ...2,5 milioni di euro per progetti innovativi legati al 5G 1 ottobre 2020 – Vodafone Italia lancia il quarto bando “Action ...