Visite gratuite contro il tumore al seno: parte la campagna “Nastro Rosa della LILT 2020” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento aderisce alla campagna nazionale “Nastro Rosa della LILT 2020”. Infatti, per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi a Visite senologiche gratuite presso la sede provinciale dell’associazione (in Via Martiri d’Ungheria n.21), così come avverrà negli oltre 400 ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale. Il presidente della LILT di Benevento, Salvatore Francione a questo proposito ricorda che: “Dopo l’impegno in prima linea contro la pandemia da Covid 19, la LILT riporta l’attenzione sul ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche la Lega Italiana per la Lottai Tumori di Benevento aderisce allanazionale “Nastro2020”. Infatti, per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi alogichepresso la sede provinciale dell’associazione (in Via Martiri d’Ungheria n.21), così come avverrà negli oltre 400 ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale. Il presidentedi Benevento, Salvatore Francione a questo proposito ricorda che: “Dopo l’impegno in prima lineala pandemia da Covid 19, lariporta l’attenzione sul ...

