Visita di Conte, gli alunni disabili al premier. "Ci sentiamo soli, non ci lasciate" (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti "Presidente ci sentiamo soli, non lasciateci". Così alcuni bimbi disabili dell'istituto Francesco Gesuè di San Felice a Cancello (Ce) si sono rivolti al premier Giuseppe Conte, in Visita questa mattina insieme al ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Gli alunni lamentavano la mancanza di insegnanti di sostegno; al momento all'istituto comprensivo mancano sei docenti per il sostegno, tre alla primaria e tre alla secondaria. "Arriveranno le risorse che mancano" assicura il dirigente scolastico Teresa Mauro, che poi annuncia che "oggi sono arrivati i primi banchi monoposto e che nei prossimi giorni ci verrà consegnato il resto di quelli richiesti".

