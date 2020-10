Via all’operazione di recupero della discarica sotto al Ponte della Musica. Il merito è dei cittadini (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inizia sabato 3 ottobre l’operazione di recupero dell’area sotto al Ponte della Musica. La zona è da tempo ridotta a una discarica. Tuttavia i volontari del Comitato Don Minzoni, al fianco del II Municipio, hanno tutta l’intenzione di rimboccarsi le maniche e restituirla al quartiere. In che modo? Come prima cosa – il 3 ottobre, appunto – si ritroveranno lì insieme ad Ama per rimuovere la maggior parte dei rifiuti che la deturpano. ”Vogliamo portare finalmente una soluzione definitiva per questa area vissuta da bambini e ragazzi che si esercitano nello skateboard, disciplina olimpica, che vedrà disputare una gara della Federazione domenica 4 dalle ore 11.30 per il Tevere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inizia sabato 3 ottobre l’operazione didell’areaal. La zona è da tempo ridotta a una. Tuttavia i volontari del Comitato Don Minzoni, al fianco del II Municipio, hanno tutta l’intenzione di rimboccarsi le maniche e restituirla al quartiere. In che modo? Come prima cosa – il 3 ottobre, appunto – si ritroveranno lì insieme ad Ama per rimuovere la maggior parte dei rifiuti che la deturpano. ”Vogliamo portare finalmente una soluzione definitiva per questa area vissuta da bambini e ragazzi che si esercitano nello skateboard, disciplina olimpica, che vedrà disputare una garaFederazione domenica 4 dalle ore 11.30 per il Tevere ...

