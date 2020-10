Venezia | tempesta scirocco porterà ACQUA ALTA eccezionale | il MOSE è pronto

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivano forti venti dilungo l’Adriatico, a precedere la prevista fase di maltempo. Avremo pertanto il primo scenario favorevole di quest’autunno al verificarsi di un fenomeno rilevante d’. Il fenomeno inizierà già nelle prossime ore, con il rinforzo del vento. Attorno a mezzogiorno del 2 Ottobre sono previsti 105 cm, mentre verso la mezzanotte l’dovrebbe salire ad un secondo picco attorno ai 110 cm, in una fase astronomica peraltro meno favorevole alla marea rispetto al mattino. Il picco più elevato è atteso a metà giornata del 3 ottobre quando la marea potrebbe raggiungere e superare i 130 cm. La previsione conferma un picco di 135 centimetri previsto per le 12.05 di sabato. Lo riferisce l’Ufficio ...

Maltempo per giorni al Centro Nord: "Rischio idrogeologico". Allerta meteo rossa in Veneto ed Emilia-Romagna, situazione critica in Liguria. Nella città lagunare la barriera scatterà sopra i 130 centi ...