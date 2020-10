Vaticano | tensione alle stelle | il Papa non riceverà Mike Pompeo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il segretario di Stato americanoè in visita ufficiale in Italia.aveva attaccato il. LEGGI ANCHE: Anche Disney risente della crisi da Covid: 28mila dipendenti licenziati Cina, bimbo di 3 anni si ammala di peste bubbonica Il segretario di Stato americano, è in visita ufficiale in Italia. Mercoledì ha … L'articolo: ilnon riceveràproviene da www.meteoweek.com.

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: La visita del segretario di Stato americano a Roma. Tensione con la Santa Sede dopo l'appello rivolto da Pompeo a Papa Francesc… - Vittoriozarrell : RT @Tg3web: La visita del segretario di Stato americano a Roma. Tensione con la Santa Sede dopo l'appello rivolto da Pompeo a Papa Francesc… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: La visita del segretario di Stato americano a Roma. Tensione con la Santa Sede dopo l'appello rivolto da Pompeo a Papa Francesc… - Tg3web : La visita del segretario di Stato americano a Roma. Tensione con la Santa Sede dopo l'appello rivolto da Pompeo a P… - PejmanAbdolmoh : Il rifiuto di #Papa #Francesco di incontrare il Segretario di Stato Americano #Pompeo incrementa la tensione in cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano tensione

TG3web

'Possono diventare un rischio per la vostra sicurezza nazionale – mette in guardia Pompeo –. Pompeo, a Roma per due giorni, col suo ultimatum trasmesso di persona a un Paese alleato è di fatto venuto ...“Pompeo strumentalizza il Papa per la campagna elettorale di Trump”. A dirlo è il segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, Gallagher. L’affermazione sancisce la tensione diplomatica a ...Il Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede: la presenza del Segretario di Stato americano è un tentativo di strumentalizzare ...