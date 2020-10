Vaticano | 454 milioni in fumo e il conto del Papa saccheggiato | i retroscena dello scandalo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Unofinanziario di portata mastodontica, con 454di euro andati ine ilriservato del, addirittura, finito nel mirino. A raccontarlo è stata la Repubblica, che ha raccolto i risultati delle indagini svolte dai magistrati vaticani a partire dall’estate 2019 per far luce sull’acquisto del palazzo di Sloane Avenue. Secondo il Promotore di giustizia Gian Piero Milano e il suo aggiunto Alessandro Diddi “la Segreteria di Stato finanzia l’operazione londinese con linee di credito del Credit Suisse e della Banca della Svizzera Italiana per 200di dollari garantite attraverso la costituzione del pegno di valori patrimoniali posseduti dalla Segreteria di Stato e rinvenienti nelle donazioni dell’Obolo di San ...

PpVBMV : Ai “sant’uomini” del #Vaticano, una domanda: quanti bambini affamati e ammalati si sarebbero potuti salvare con 454… - MaxLandra : RT @ValeMameli: MINCIONE - ValeMameli : RT @ValeMameli: MINCIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano 454

Prima una lettera al Papa per esprimere il proprio «grido di dolore» per lo scandalo che lo ha travolto in prima persona, nonostante - ...Inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma sugli affari vaticani in relazione al caso Becciu. Il finanziere Raffaele Mincione, già indagato in Vaticano nell'inchiesta sul palazzo di Sloa ...E ha indicato la cura nella creazione di una “società solidale” e “partecipativa”. Per questo, per uscire dalla pandemia, dobbiamo trovare la cura non solamente per il coronavirus – che è importante!