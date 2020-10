Valentina Pitzalis | archiviata l’indagine per omicidio volontario e incendio doloso

(Di giovedì 1 ottobre 2020)indagine pera carico diIl casoè definitivamente chiuso: il Tribunale di Cagliari ha emesso oggi, giovedì 1 ottobre, l’ordinanza che dispone l’archiviazione dell’indagine pera carico della 37enne sarda, rimasta vittima di un tentato femminicidio nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2011, quando il suo ex marito cercò di darle fuoco per poi morire nell’a Bacu Abis, in Sardegna. Rimasta con il volto completamente trasfigurato dopo giorni di coma, nei nove anni trascorsi da quella tremenda notteha ...

AdriMCMLXI : La fine dell'incubo di Valentina #Pitzalis - AdriMCMLXI : RT @neXtquotidiano: Valentina Pitzalis: archiviata l'indagine contro di lei - AdriMCMLXI : RT @globalistIT: - AdriMCMLXI : RT @giornalettismo: Finisce l'incubo di #ValentinaPitzalis: disposta l'archiviazione nelle indagini per omicidio e incendio doloso nei conf… - AnsaSardegna : Sfigurata dal fuoco poi sotto inchiesta, archiviazione. Valentina Pitzalis era indagata da tre anni per omicidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Pitzalis

Sfigurata per tutta la vita dall'ex marito che non si rassegnava alla separazione, si è ritrovata indagata per ben tre anni con l'accusa di omicidio volontario. Oggi il Gip l'ha liberata dalle accuse ...È stata archiviata l'indagine per omicidio volontario e incendio doloso nei confronti di Valentina Pitzalis, la giovane simbolo della violenza sulle donne, che era rimasta sfigurata a seguito nell'inc ...