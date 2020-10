Vaccino Covid, Ema: “Iniziato l’iter di approvazione” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Vaccino Covid“Il comitato per i medicinali umani ha iniziato a valutare il primo set di dati che viene dagli studi di laboratorio” di AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Infatti, il primo Vaccino anti-Covid-19 potrebbe avviarsi verso l’approvazione secondo l’Agenzia Europea del Farmaco. “L’inizio della procedura, comunque, “non implica che una conclusione possa già essere raggiunta sulla sicurezza o l’efficacia del Vaccino – ha precisato l’Ema -, visto che la maggior parte dei dati deve ancora essere sottoposto al comitato”. La Fda (agenzia Usa), invece, frena gli entusiasmi. Vaccino anti-Covid verso l’approvazione dell’Ema Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020)“Il comitato per i medicinali umani ha iniziato a valutare il primo set di dati che viene dagli studi di laboratorio” di AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Infatti, il primoanti--19 potrebbe avviarsi verso l’approvazione secondo l’Agenzia Europea del Farmaco. “L’inizio della procedura, comunque, “non implica che una conclusione possa già essere raggiunta sulla sicurezza o l’efficacia del– ha precisato l’Ema -, visto che la maggior parte dei dati deve ancora essere sottoposto al comitato”. La Fda (agenzia Usa), invece, frena gli entusiasmi.anti-verso l’approvazione dell’Ema Il ...

