Vaccini, Sanofi avvia la produzione in Italia ad Anagni. In Europa 300 milioni di dosi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nello stabilimento di Anagni della multinazionale si produrranno le 300 milioni di dosi destinate all'Europa, la distribuzione da metà 2021. Sempre vicino a Roma ci sarà l'infialamento del vaccino di Astrazeneca-Oxford, mentre Reithera lavora a quello tutto made in Italy

