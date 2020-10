Vaccini antinfluenzali | Gallera | pronti 5mila medici e 700 spazi Si parte a metà ottobre

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 12020 - In Lombardia "la campagna delle vaccinazioni2020/2021 prende forma: sila seconda metà di, hanno già aderito 4.999di famiglia e 528 ...

Milano, 1 ottobre 2020 - In Lombardia "la campagna delle vaccinazioni antinfluenzali 2020/2021 prende forma ... ad altissima protezione per i più fragili e gli ospiti delle Rsa, vaccini quadrivalenti ...PIEMONTE - La vaccinazione antinfluenzale in Piemonte partirà lunedì 26 ottobre e potrà continuare anche oltre il mese di dicembre. Lo ha annunciato la ...