Il modem di casa non funziona correttamente e necessitiamo di terminare il lavoro che stiamo svolgendo al PC anche con l'ausilio di Internet? In questi casi può essere molto utile Usare l'iPhone come un vero e proprio modem, grazie alla condivisione della connessione alla rete dati cellulare e la creazione di una rete Wi-Fi ad hoc (chiamato anche hotspot), di una connessione di tipo Bluetooth o una connessione via cavo USB.Qualsiasi sia il metodo scelto il risultato è garantito: potremo infatti collegare il nostro computer o qualsiasi altro dispositivo a Internet sfruttando l'offerta dati dell'abbonamento attivo sulla scheda SIM inserita. In questa guida vi mostreremo come Usare iPhone come modem o router wifi.

