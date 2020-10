Usa-Grecia | la strategia americana contro Erdogan 

Leggi su zon

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli Usa chiedono di costruire nuove basi militari in, laconsente di mitigare l’instabilità proveniente dalla Turchia di Erdogan In risposta alle crescenti tensioni provenienti dalla Turchia gli Usa chiedono di porre più basi in. Trasformando così il Mediterraneo in uno dei punti più strategici militarmente. Da dicembre scorso gli americani infatti hanno siglato un nuovo accordo militare con i greci. Questo patto consente ai militari americani di utilizzare quattro basi in terra ellenica. Il segretario di Stato americano, Mike Pomepo, in visita ufficiale in, ha confermato che gli americani non hanno intenzione di smantellare la base turca Incirlik. L’attenzione militare degli Usa nell’ultimo periodo si è ...