Usa 2020, Bernie Sanders: “Questa non è un’elezione tra Trump e Biden. Ma tra Trump e la democrazia” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sanders: “Questa non è un’elezione tra Trump e Biden. Ma tra Trump e la democrazia, la scienza, la sanità” “In queste elezioni la vera sfida non è tra Trump e Biden. Ma tra Trump e la democrazia. Trump contro la scienza. Trump contro il salario minimo. Trump contro la possibilità di rendere accessibile a tutti il college. Trump contro l’assistenza sanitaria. C’è troppo in ballo”. Bernie Sanders torna a sottolineare l’importanza delle elezioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020): “Questa non è un’elezione tra. Ma trae la democrazia, la scienza, la sanità” “In queste elezioni la vera sfida non è tra. Ma trae la democrazia.contro la scienza.contro il salario minimo.contro la possibilità di rendere accessibile a tutti il college.contro l’assistenza sanitaria. C’è troppo in ballo”.torna a sottolineare l’importanza delle elezioni ...

