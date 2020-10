Uomini e Donne | Gemma stuzzica Nicola | “Marinaretto dei mari tumultuosi”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella puntata di oggi diVivarelli e Armando Incarnato hanno attaccato Jessica, che in seguito ha fatto l’esterna sia con Davide Lorusso che con Simone Floris. La scelta della tronista è sempre più vicina, come abbiamo visto dalle anticipazioni.contro Jessica La puntata di oggi, 1 ottobre, di, è iniziata conche ha accusato Jessica Antonini di essere falsa, perché in puntata aveva sempre difesoGalgani, mentre durante la pausa, la Antonini avrebbe detto adi “andare a corteggiare la nonnina”. La tronista ha risposto a Sirius dandogli del ridicolo perchè viene in puntata a corteggiare una signora di 70 anni. Armando ...