United, in arrivo un’offerta per Smalling: il difensore può tornare in Italia (Di giovedì 1 ottobre 2020) A distanza di quasi tre mesi dall'ultima volta, Chris Smalling potrebbe tornare in Italia. Il difensore inglese era tornato al Manchester United dopo il prestito alla Roma, con cui aveva disputato una stagione da autentico protagonista. I Red Devils, finora, non sono sembrati interessati a inserire il giocatore nello scacchiere di Ole Gunnar Solskjaer e così l'addio è diventata un'ipotesi assai credibile.caption id="attachment 933863" align="alignnone" width="1024" Smalling (Getty Images)/captionRITORNOSecondo quanto riportato dal Daily Mail, lo United avrebbe ricevuto un'offerta convincente proprio dalla Roma. I giallorossi si sarebbero spinti fino a 20 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni di Smalling. Una cifra che si ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) A distanza di quasi tre mesi dall'ultima volta, Chrispotrebbein. Ilinglese era tornato al Manchesterdopo il prestito alla Roma, con cui aveva disputato una stagione da autentico protagonista. I Red Devils, finora, non sono sembrati interessati a inserire il giocatore nello scacchiere di Ole Gunnar Solskjaer e così l'addio è diventata un'ipotesi assai credibile.caption id="attachment 933863" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionRITORNOSecondo quanto riportato dal Daily Mail, loavrebbe ricevuto un'offerta convincente proprio dalla Roma. I giallorossi si sarebbero spinti fino a 20 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni di. Una cifra che si ...

