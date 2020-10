Una Vita, anticipazioni oggi 1 ottobre: la partenza di Rosina (Di giovedì 1 ottobre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’1 ottobre 2020. Che cosa succede nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? Rosina è irremovibile. La donna, respinte le avances di Ignacio, vuole lasciare Acacias. Ma Liberto non intende rinunciare a lei. Riceverà l’aiuto di alcune alleate nel quartiere? Rosina respinge con gentilezza le avances del vecchio amico Ignacio, da sempre innamorato di lei. La donna, ancora molto ferita eArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020)“Una”, puntata dell’12020. Che cosa succede nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15?è irremovibile. La donna, respinte le avances di Ignacio, vuole lasciare Acacias. Ma Liberto non intende rinunciare a lei. Riceverà l’aiuto di alcune alleate nel quartiere?respinge con gentilezza le avances del vecchio amico Ignacio, da sempre innamorato di lei. La donna, ancora molto ferita eArticolo completo: dal blog SoloDonna

