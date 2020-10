Una strega imbranta dal 1 ottobre su Netflix | anticipazioni trama e cast

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Unaimbranata (The Worst Witch) è una serie tv tratta dall’omonimo romanzo, che dal 3017 ha conquistato i più piccoli e li tiene incollati alla TV. Dopo tanti dubbi sull’uscita della 4 stagione, a partire dal 1, la nuova stagione sarà caricata sulla piattaforma. Ma vediamo qualche anticipazione suDove eravamo rimasti? Mildred Hubble, è una ragazzina un po’ goffa che vive con la mamma e la cui vita monotona viene spezzata dall’arrivo di una giovanecon la sua scopa magica in casa sua. In cerca dei suoi occhialo, Mildred si offre di aiutarla, per scoprire così a sua volta di essere anche lei una. La terza stagione proprio come le precedenti era stata un ...