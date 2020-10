Un tweet per Borat 2 scherza contro Trump (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il contatto Twitter di Borat scherza sulla vittoria del dibattito politico Trump-Biden in attesa dell’uscita di Borat 2 In attesa dell’uscita su Amazon Prime di Borat 2, il contatto Twitter creato in stile Borat scherza sulla vittoria di Trump sul dibattito politico contro Biden. Il flm verrà infatti distribuito il 23 ottobre, prima delle elezioni americane del 3 novembre. Chissà quanta satira in merito ad esse conterrà la pellicola… Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il contatto Twitter disulla vittoria del dibattito politico-Biden in attesa dell’uscita di2 In attesa dell’uscita su Amazon Prime di2, il contatto Twitter creato in stilesulla vittoria disul dibattito politicoBiden. Il flm verrà infatti distribuito il 23 ottobre, prima delle elezioni americane del 3 novembre. Chissà quanta satira in merito ad esse conterrà la pellicola… Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldfor winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan ...

NetflixIT : Questo tweet è dedicato a voi, eroi della notte, che sapete aspettare che tutti vadano a letto per guardare la seri… - pedroelrey : Twitter porta i suoi tweet in strada - - rtl1025 : ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dal… - SangueOssaAnima : RT @ShooterHatesYou: Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del servizi… - Sovra_Knight : @SabrinaSalerno @canalilcanal Almeno programma qualche tweet per favoreeeee???? -

Ultime Notizie dalla rete : tweet per Twitter, i tweet vocali di espandono su iOS: nel 2021 per Android Tom's Hardware Italia Incidente Montecassiano, scontro tra quattro auto. Grave una donna

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macerata. Durante il tempo dei soccorsi e della messa in sicurezza e rimozione dei mezzi della rimozione dei mezzi si sono ...

Truffa degli orologi, l'anziano resiste. Caccia al furbastro

in Svizzera per problemi di sdoganamento. L’anziano dapprima rifiuta, poi vista l’insistenza dell’uomo decide di accettare ed a questo punto gli viene chiesta, a fronte dell’asserito valore di 1740 ...

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macerata. Durante il tempo dei soccorsi e della messa in sicurezza e rimozione dei mezzi della rimozione dei mezzi si sono ...in Svizzera per problemi di sdoganamento. L’anziano dapprima rifiuta, poi vista l’insistenza dell’uomo decide di accettare ed a questo punto gli viene chiesta, a fronte dell’asserito valore di 1740 ...