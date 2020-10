UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 2 ottobre 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 2 ottobre 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: EMRE chiede a LEYLA un’altra possibilitàDopo un non facile confronto con Susanna (Agnese Lorenzini), Niko Poggi (Luca Turco) cerca di fronteggiare il suo malessere attraverso un’uscita serale. Rientrata da una vacanza, torna in scena Alex Parisi (Maria Maurigi). La ragazza si allea con Samuel (Samuele Cavallo) contro Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). E così la tensione al Vulcano non fa che crescere ulteriormente… Cinzia (Veronica Mazza) si “occupa” di Cotugno (Walter Melchionda), intanto Guido (Germano Bellavia) tenta di capire quando avverrà il rientro in servizio del collega… Un ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 ottobre 2020)di Unalin onda venerdì 2:Leggi anche: Daydreamer: EMRE chiede a LEYLA un’altra possibilitàDopo un non facile confronto con Susanna (Agnese Lorenzini), Niko Poggi (Luca Turco) cerca di fronteggiare il suo malessere attraverso un’uscita serale. Rientrata da una vacanza, torna in scena Alex Parisi (Maria Maurigi). La ragazza si allea con Samuel (Samuele Cavallo) contro Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). E così la tensione al Vulcano non fa che crescere ulteriormente… Cinzia (Veronica Mazza) si “occupa” di Cotugno (Walter Melchionda), intanto Guido (Germano Bellavia) tenta di capire quando avverrà il rientro in servizio del collega… Un ...

