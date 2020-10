Ultimi tre appuntamenti con ..incostieraamalfitana.it (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si chiude la XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo con 3 appuntamenti a Salerno e Cetara. Giovedì 1 Ottobre, ore 19.00, nel Foyer del Teatro Nuovo di Salerno, in collaborazione con la Rete dei Giovani per Salerno, la consegna dei Premi Dolce e caffè “DonneinCultura”, istituiti dalla nota pasticceria salernitana, a Laura Bruno pittrice, Concetta Carleo pittrice, Teresa Di Florio attrice, Nadia Farina pittrice e scrittrice, Giuseppina Gallozzi pianista, Laura Marmai scultrice, Elena Ostrica pittrice e poetessa, Gilda Ricci, Pina Sozio poetessa. Nel corso dell’evento saranno disponibili le Orchidee Unicef per curare i bambini malnutriti, a cura dell’Unicef Comitato provinciale di Salerno. Venerdì 2 Ottobre, ore 19.00, scenario suggestivo la Chiesa di Santa Maria de’ Lama ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si chiude la XIV edizione di ...it Festa del Libro in Mediterraneo con 3a Salerno e Cetara. Giovedì 1 Ottobre, ore 19.00, nel Foyer del Teatro Nuovo di Salerno, in collaborazione con la Rete dei Giovani per Salerno, la consegna dei Premi Dolce e caffè “DonneinCultura”, istituiti dalla nota pasticceria salernitana, a Laura Bruno pittrice, Concetta Carleo pittrice, Teresa Di Florio attrice, Nadia Farina pittrice e scrittrice, Giuseppina Gallozzi pianista, Laura Marmai scultrice, Elena Ostrica pittrice e poetessa, Gilda Ricci, Pina Sozio poetessa. Nel corso dell’evento saranno disponibili le Orchidee Unicef per curare i bambini malnutriti, a cura dell’Unicef Comitato provinciale di Salerno. Venerdì 2 Ottobre, ore 19.00, scenario suggestivo la Chiesa di Santa Maria de’ Lama ...

FcInterNewsit : Nainggolan-Cagliari, ultimi dettagli. Sul piatto tre giovani, ma l'Inter valuta Walukiewicz. Idea prelazione - bibikomtrikru : @b3ll4mybl4k3 finale, gli ultimi tre minuti, mi sono piaciuti il resto non tanto - Clas04Craun : RT @sailornoora: Non appena ho letto che Can ha dichiarato di aver compreso quanto il proprio lavoro possa rendere felici gli altri, la mia… - Sabrina_Fenice : RT @sailornoora: Non appena ho letto che Can ha dichiarato di aver compreso quanto il proprio lavoro possa rendere felici gli altri, la mia… - Marcottocinque : @BlackEagle1967 @pasqualinipatri Per carità, sono opinioni. Fares, Akpa, Escalante e Muriqi hanno collezionato zero… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi tre Qualità dell'aria, Piacenza da tre in pagella: troppo inquinamento negli ultimi 5 anni piacenzasera.it Coronavirus, lo screening spinge i nuovi positivi. OsservaSalute: «Il ritmo di crescita è inferiore rispetto alla prima fase».

PERUGIA - Nuovo scatto dei contagi in Umbria, 46 in un giorno, il numero più alto della fase tre, come a inizio aprile. Con la differenza che oggi, 37 sono stati scoperti grazie allo ...

Campidoglio, è battaglia in Aula sui conti di Ama: voto slittato a martedì

Approvata la delibera sul piano economico-finanziario, rinviata la consultazione sul nuovo schema di convenzione Tari, dopo che una nota del Viminale rinvia i termini al 30 ottobre. Caos scuole nell’V ...

Il balcone del Comune sarà illuminato di rosa a sostegno dell’Airc

Anche stanotte il balcone dell’ufficio del sindaco di Crema sarà illuminato di rosa a simboleggiare come il comune sostenga così la campagna Nastro rosa di Airc, nata con l’obiettivo di sensibilizzare ...

PERUGIA - Nuovo scatto dei contagi in Umbria, 46 in un giorno, il numero più alto della fase tre, come a inizio aprile. Con la differenza che oggi, 37 sono stati scoperti grazie allo ...Approvata la delibera sul piano economico-finanziario, rinviata la consultazione sul nuovo schema di convenzione Tari, dopo che una nota del Viminale rinvia i termini al 30 ottobre. Caos scuole nell’V ...Anche stanotte il balcone dell’ufficio del sindaco di Crema sarà illuminato di rosa a simboleggiare come il comune sostenga così la campagna Nastro rosa di Airc, nata con l’obiettivo di sensibilizzare ...