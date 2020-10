Uefa, ok al ritorno dei tifosi allo stadio fino al 30% della capienza (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Uefa ha deciso che nelle partite tra squadre di club e tra nazionali sarà consentito il ritorno dei tifosi allo stadio fino a un massimo del 30% della capienza degli impianti. La decisione definitiva, però, spetterà alle autorità locali, che potranno acconsentire o meno. Misura in vigore già dalla prossima settimana, quando saranno in programma le sfide tra le Nazionali in Nations League, e dalla fase a gironi di Champions ed Europa League. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’ha deciso che nelle partite tra squadre di club e tra nazionali sarà consentito ildeia un massimo del 30%degli impianti. La decisione definitiva, però, spetterà alle autorità locali, che potranno acconsentire o meno. Misura in vigore già dalla prossima settimana, quando saranno in programma le sfide tra le Nazionali in Nations League, e dalla fase a gironi di Champions ed Europa League.

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21 si è ... 16/17 e 23/24 febbraio Gare di ritorno: 9/10 e 16/17 marzo Quarti di finale Sorteggio: 19 marzo Gare d'andata: 6/7 ...

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21 si è ... 16/17 e 23/24 febbraio Gare di ritorno: 9/10 e 16/17 marzo Quarti di finale Sorteggio: 19 marzo Gare d'andata: 6/7 ...