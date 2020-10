UeD, Nicola Vivarelli perde le staffe e si scaglia contro la dama: succede tutto davanti alle telecamere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non c’è stata solo la dichiarazione d’amore nei confronti di Gemma Galgani da parte del pretendente Franco nella puntata di ‘Uomini e Donne’ andata in onda oggi, giovedì primo ottobre. Si è infatti registrata anche una lite abbastanza furibonda tra Nicola Vivarelli e Jessica Antonini. Sirius ha accusato la donna di aver avuto un atteggiamento non proprio eccezionale, infatti riferendosi a lui la dama avrebbe affermato nella puntata precedente: “Vai, vai dalla nonnina”. E il giovane è esploso. Nicola ha infatti dichiarato in diretta: “Hai fatto una brutta figura. Dici di essere una persona educata e poi giri le spalle e la offendi. Sei una maleducata”. La tronista ha replicato duramente: “Ti ho detto che esci con mia nonna. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non c’è stata solo la dichiarazione d’amore nei confronti di Gemma Galgani da parte del pretendente Franco nella puntata di ‘Uomini e Donne’ andata in onda oggi, giovedì primo ottobre. Si è infatti registrata anche una lite abbastanza furibonda trae Jessica Antonini. Sirius ha accusato la donna di aver avuto un atteggiamento non proprio eccezionale, infatti riferendosi a lui laavrebbe affermato nella puntata precedente: “Vai, vai dalla nonnina”. E il giovane è esploso.ha infatti dichiarato in diretta: “Hai fatto una brutta figura. Dici di essere una persona educata e poi giri le spe la offendi. Sei una maleducata”. La tronista ha replicato duramente: “Ti ho detto che esci con mia nonna. ...

