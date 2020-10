Ue | Gualtieri | ' a metà ottobre schema recovery con articolazione progetti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Avogliamo presentare lodelFund che va oltre le linee guida e andare all'deicon l'allocazione delle risorse. Intanto ci confronteremo informalmente con la Commissione Ue in modo da essere pronti il primo giorno utile per la presentazione formale del progetto dopo che il regolamento sarà pubblicato in gazzetta ufficiale dalla Commissione Ue". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Robertointervenendo al 'Festival delle Città 2020' organizzato dalle Ali.