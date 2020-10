Uccise la moglie incinta e strangolò le figlie, arriva il documentario su Netflix (Di giovedì 1 ottobre 2020) In uscita, sulla piattaforma Netflix, un nuovo documentario su un efferato triplice omicidio del 2018. Uccise moglie e due figlie. Watts e la moglie uccisa, Shanann (Fonte foto: web)Uccise sua moglie e le due figlie, scuotendo la comunità del Colorado, negli Stati Uniti. Ora, diventerà probabilmente ancor più “famoso”, grazie a Netflix. Il seguitissimo canale streaming, sta preparando infatti un documentario, sull’omicidio di Shanann Watts. Chris Watts, nell’agosto 2018, strangolò la moglie appena tornata a casa, e provò ad uccidere le due piccole figlie, che inizialmente riuscirono a ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020) In uscita, sulla piattaforma, un nuovosu un efferato triplice omicidio del 2018.e due. Watts e lauccisa, Shanann (Fonte foto: web)suae le due, scuotendo la comunità del Colorado, negli Stati Uniti. Ora, diventerà probabilmente ancor più “famoso”, grazie a. Il seguitissimo canale streaming, sta preparando infatti un, sull’omicidio di Shanann Watts. Chris Watts, nell’agosto 2018, strangolò laappena tornata a casa, e provò ad uccidere le due piccole, che inizialmente riuscirono a ...

