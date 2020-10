Tutto confermato: gli agenti di Borja Mayoral a Trigoria per chiudere con la Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Come anticipato stamattina da As, gli agenti di Borja Mayoral sono arrivati a Trigoria proprio in questi minuti per chiudere il trasferimento del giocatore alla Roma. La formula su cui si sta ragionando con il Real Madrid è un prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Prima, però, Mayoral dovrebbe rinnovare con i blancos considerato che ha il contratto in scadenza nel 2021. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Come anticipato stamattina da As, glidisono arrivati aproprio in questi minuti peril trasferimento del giocatore alla. La formula su cui si sta ragionando con il Real Madrid è un prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Prima, però,dovrebbe rinnovare con i blancos considerato che ha il contratto in scadenza nel 2021. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato MERCATO CITTADELLA, TUTTO CONFERMATO: STANCO UFFICIALE ALL'IMOLESE Trivenetogoal Il Genoa conferma: «Mattia Destro è debolmente positivo al Covid»

«Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 30/9/2020, l’attaccante Mattia Destro è risultato debolmente positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure ...

Confindustria, Michelle Zonno confermato alla guida della Sezione Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Michele Zonno, è stato confermato dalla Sezione Tessile Abbigliamento Calzaturiero ... “In un periodo particolarmente delicato per tutte le imprese – ha detto – il settore della Moda, che in Salento ...

