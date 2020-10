Trump vs Biden: il vero volto della politica americana (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo scontro tra Trump e lo sfidante Biden ha restituito agli elettori solo tanta confusione, entrambi gli sfidanti ne sono usciti sconfitti Dopo il primo dibattito televisivo, si infiammano i toni politici già tesi tra Trump e Biden. Il confronto tra i due candidati alla Casa Bianca ha lasciato di stucco l’opinione pubblica. Quello che è emerso, oltre gli insulti e il caos, è l’immagine di un’America lasciata alla deriva. In un momento storico così delicato e in una situazione socio-economica così tesa, i due avversari non sembrano aver dato le giuste soluzioni alle problematiche del paese. Entrambi i candidati sono dunque usciti sconfitti da questo primo dibattito. Biden che doveva essere la risposta all’acceso populismo di Donald ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo scontro trae lo sfidanteha restituito agli elettori solo tanta confusione, entrambi gli sfidanti ne sono usciti sconfitti Dopo il primo dibattito televisivo, si infiammano i toni politici già tesi tra. Il confronto tra i due candidati alla Casa Bianca ha lasciato di stucco l’opinione pubblica. Quello che è emerso, oltre gli insulti e il caos, è l’immagine di un’America lasciata alla deriva. In un momento storico così delicato e in una situazione socio-economica così tesa, i due avversari non sembrano aver dato le giuste soluzioni alle problematiche del paese. Entrambi i candidati sono dunque usciti sconfitti da questo primo dibattito.che doveva essere la risposta all’acceso populismo di Donald ...

