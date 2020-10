Trump vs. Biden, gli Usa mostrano al mondo la debolezza politica (Di giovedì 1 ottobre 2020) (A cura di Verdiana Garau) “Packing the court” è il termine che indica il progetto di legge sulle riforme in materia di procedura giudiziaria, entrata in vigore nel 1937, per volere di Franklin Delano Roosevelt. La carta richiama la volontà di includere più giudici in Corte Suprema, nello sforzo di ottenere un esercizio del potere più favorevole su ciò che la Corte possa ritenere incostituzionale. La disposizione centrale del progetto di legge, accordava al Presidente il potere di nominare un giudice supplementare alla Corte Suprema, fino ad un massimo di sei, per ogni membro della corte, che avessero più di 70 anni e sei mesi compiuti.Nell’atto giudiziario del secolo precedente, il Congresso, aveva stabilito che la Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe stata composta di un presidente della corte, o giudice in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) (A cura di Verdiana Garau) “Packing the court” è il termine che indica il progetto di legge sulle riforme in materia di procedura giudiziaria, entrata in vigore nel 1937, per volere di Franklin Delano Roosevelt. La carta richiama la volontà di includere più giudici in Corte Suprema, nello sforzo di ottenere un esercizio del potere più favorevole su ciò che la Corte possa ritenere incostituzionale. La disposizione centrale del progetto di legge, accordava al Presidente il potere di nominare un giudice supplementare alla Corte Suprema, fino ad un massimo di sei, per ogni membro della corte, che avessero più di 70 anni e sei mesi compiuti.Nell’atto giudiziario del secolo precedente, il Congresso, aveva stabilito che la Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe stata composta di un presidente della corte, o giudice in ...

