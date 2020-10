“Trump vincerà a mani basse”: parla il guru dei sondaggi Usa. Fu il solo a prevedere la batosta a Hillary (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con il suo modello ha indovinato 25 elezioni su 27, compresa l’ultima in cui tutti davano vincitrice Hillary Clinton e praticamente solo lui Donald Trump. Ora il “guru” dei sondaggi Usa, Helmut Norpoth, oggi torna a dare un pronostico in controtendenza. E, mentre tutti i media mainstream danno Biden in vantaggio ed elogiano la sua performance al faccia a faccia dell’altro giorno, lui assicura: Trump vincerà. E dà pure di quanto: “Con un margine di 186 voti elettorali”. Dunque, una vittoria schiacciante. Una previsione “definitiva e senza condizioni: Trump vincerà” Il professore di Scienze politiche alla Stony Brook University ha chiarito che il suo “Primary Model”, che ha predetto con grande accuratezza il risultato delle ultime cinque ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con il suo modello ha indovinato 25 elezioni su 27, compresa l’ultima in cui tutti davano vincitriceClinton e praticamentelui Donald Trump. Ora il “” deiUsa, Helmut Norpoth, oggi torna a dare un pronostico in controtendenza. E, mentre tutti i media mainstream danno Biden in vantaggio ed elogiano la sua performance al faccia a faccia dell’altro giorno, lui assicura: Trump vincerà. E dà pure di quanto: “Con un margine di 186 voti elettorali”. Dunque, una vittoria schiacciante. Una previsione “definitiva e senza condizioni: Trump vincerà” Il professore di Scienze politiche alla Stony Brook University ha chiarito che il suo “Primary Model”, che ha predetto con grande accuratezza il risultato delle ultime cinque ...

